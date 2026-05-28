В Смоленской области за неделю клещи покусали 140 человек, почти половина из них — дети

С начала года в больницы обратились 476 пострадавших от присасывания клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Смоленской области. За последнюю неделю зафиксировали 140 новых случаев — рост на 11 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Из них 32 ребёнка.

Из 131 исследованного клеща в 24 нашли возбудителя боррелиоза (болезнь Лайма), в четырёх — возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза, в одном — возбудителя моноцитарного эрлихиоза.

