Смоленский городской Совет внёс изменения в Порядок установления льготной арендной платы за объекты культурного наследия

Смоленский городской Совет внёс изменения в условия договора аренды неиспользуемых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к муниципальной собственности города Смоленска.

Порядок установления льготной арендной платы за такие объекты, напомним, утверждён решением 42-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва от 27.09.2023. Согласно этому документу, льготная арендная плата составляет 1 рубль за объект культурного наследия в месяц. Арендатор определяется по результатам проведения аукциона и обязан в срок, не превышающий семи лет, провести работы по сохранению памятника истории и культуры в соответствии с охранным обязательством.

«Предыдущая редакция документа предполагала, что после полного исполнения инвестором этих обязательств он имеет право сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаём) и предоставлять его в безвозмездное пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для этого было достаточно письменного уведомления. Теперь для этих действий потребуется не только уведомление, но и письменное согласие со стороны города», – уточнил председатель комиссии по законности, регламенту и этике Смоленского городского Совета Михаил Радченков.

Кроме этого, изменения коснулись обязательства инвестора получить и предоставить независимую гарантию на выполнение работ по сохранению имущества, являющегося объектом культурного наследия. Обеспечительные платежи необходимо будет вносить только за период выполнения работ по сохранению объекта, а ранее инвестор должен был делать это в течение семи лет.

