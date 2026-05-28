Детские пособия и пенсии в Смоленской области начнут поступать с 3 июня

3 июня в банки придут единое пособие на детей от рождения до 17 лет, выплаты беременным, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим гражданам и пособие на ребёнка военнослужащего-срочника, сообщает Отделение СФР по Смоленской области.

4 июня перечислят пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям, 5 июня — выплату из маткапитала на детей до трёх лет. Пенсии через банки поступят в привычные даты — с 4 по 22 июня.

Получателям через почту пенсии и пособия доставят с 3 по 22 июня по графику. Уточнить дату можно в своём почтовом отделении.

