В Смоленской области формируют добровольческий отряд «Барс Смоленск» для защиты от атак БПЛА

Новое территориальное подразделение будет комплектоваться из граждан, пребывающих в мобилизационном резерве Вооружённых Сил РФ. Добровольцы будут защищать критически важные объекты региона от вражеских беспилотников.

Отряд «БАРС» расшифровывается как «Боевой Армейский Резерв Страны». Он будет состоять из управления и мобильных огневых групп, вооружённых стрелковым оружием, дронами-перехватчиками, автомобилями повышенной проходимости и средствами обнаружения БПЛА. Резервисты будут нести службу только на территории Смоленской области, в зону боевых действий их направлять не будут. График сборов: два месяца на сборах, два — в резерве.

Контракт заключается на три или пять лет. За время в резерве доброволец будет получать ежемесячные выплаты от 2,5 до 6,7 тысяч рублей, во время сборов — до 56 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты от предприятий. Предусмотрены трудоустройство на объекты-прикрытия, страховка, социальные гарантии и медицинское обеспечение как у контрактников. Работодателю на время сборов компенсируют среднюю зарплату резервиста.

Чтобы вступить в отряд, нужно подать заявление в военкомат по месту жительства, пройти медкомиссию и аттестационную комиссию. Подробности по телефонам +7(4812)68-71-45, 22-15-22 или в пункте отбора в Смоленске на улице Маршала Жукова, 12/2.