Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин поздравляет сотрудников и ветеранов погранслужбы

Фото: Смоленский городской Совет.

Председатель горсовета Анатолий Овсянкин поздравил смоленских пограничников с профессиональным праздником.

Политик отметил, что девиз «Граница на замке, а ключ у нас в кармане» отражает постоянную готовность к реагированию и ответственность за каждую пядь земли. «В ходе специальной военной операции „зелёные береты“ действуют особенно бесстрашно, слаженно и решительно», — говорится в поздравлении.

Председатель горсовета пожелал военнослужащим и гражданскому персоналу Пограничной службы ФСБ России крепкого здоровья, надёжных товарищей и дальнейших успехов в службе на благо Отечества.