В Смоленской области до поздней ночи сохранятся грозы, град и ветер до 17 м/с

По данным Смоленского ЦГМС, до конца дня местами в регионе прогремят грозы, возможен град, порывы северо-западного ветра достигнут 12-17 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Спасатели напоминают: если непогода застала на улице, укройтесь в ближайшем здании, не спускайтесь в подземные переходы и подвалы. При ветре держитесь подальше от деревьев и шатких конструкций. Во время грозы не прячьтесь под деревьями, уберите телефон в сумку, снимите металлические аксессуары.