На 102-м году жизни скончалась ветеран прокуратуры и войны Людмила Клещёва

На 102-м году жизни умерла Почётный гражданин Смоленска, ветеран прокуратуры и участник войны Людмила Клещёва.

Людмила Иосифовна Клещёва ушла из жизни накануне своего 102-летия. Она участвовала в Великой Отечественной войне, более тридцати лет проработала в прокуратуре — от следователя до помощника прокурора области. Награждена медалями «За Победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Даже на пенсии она оставалась активным членом совета ветеранов прокуратуры и безвозмездно помогала людям с юридическими вопросами.

Коллеги вспоминают: главным в профессии прокурора Людмила Иосифовна считала любовь к своему делу и ответственность за каждую судьбу.