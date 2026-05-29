В Смоленской области с 1 сентября продажу алкоголя в магазинах сократят на час — до 21:00

На 27-м заседании Смоленской областной Думы депутаты единогласно поддержали законопроект, который вводит новое ограничение на розничную продажу спиртного в регионе. Изменения не коснутся ресторанов, баров и кафе.

В Правительстве считают, что мера необходима для укрепления здорового образа жизни и поможет снизить число вечерних правонарушений.

