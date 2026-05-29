Игорь Ляхов назвал ключевые решения, принятые на 27-м заседании облдумы

Говоря о законодательных решениях, спикер регионального парламента Игорь Ляхов отметил, что несколько принятых законов направлено на уточнение полномочий субъекта в сфере культурного наследия, здравоохранения, торговой деятельности.

В частности, к функциям региона отнесено создание условий для трудоустройства выпускников медицинских вузов, возможность установления для них дополнительных мер соцподдержки. Также под контроль Правительства области переходит организация работы национальных медицинских исследовательских центров.

«Уточняются условия предоставления налоговой льготы, которая позволяет почтовым организациям сэкономить на транспортных расходах и направить высвобожденные деньги на ремонт отделений почты. Расширен перечень отделений, чей ремонт можно оплатить за счет этих средств», - рассказал спикер.

Принят закон, сокращающий время продажи алкоголя в регионе на один час. С целью снижения рисков вреда от чрезмерного потребления спиртного установлен запрет на его реализацию в магазинах с 9 часов вечера до 10 часов утра.

В ходе заседания были рассмотрен отчет о деятельности сенатора Российской Федерации – представителя от областной Думы Артема Малащенкова. Помимо работы в составе Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, политик отдельное внимание уделяет помощи защитникам в рамках проекта «Единой России» «Все для фронта», координатором которого он является. За годы существования проекта смолянами собраны и отправлены бойцам сотни тонн груза. По инициативе сенатора запущены проекты «Знай СВОих, Смоленщина», «Женщины за «лентой», рассказывающие о героях-земляках. Сенатор координирует партийный проект «Культура малой Родины», при реализации которого только в 2025 году на Смоленщине удалось обновить 31 Дом культуры.

Игорь Ляхов выразил уверенность, что эффективная работа сенатора будет продолжена: «Надеемся, что взаимодействие между Советом Федерации и нашим регионом будет только усиливаться. Главное, чтобы оно выливалось в реальное на федеральном уровне решение вопросов, которые беспокоят смолян».

Парламентарии поддержали 22 проекта федеральных законов. Среди них – инициатива, разработанная депутатами Смоленской областной Думы по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области. Документ направлен на отмену требования о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в сфере агротуризма.

«Мы видим, что количество туристов в нашей области растет, причем очень существенно, на 30-40 процентов ежегодно. Сфера агротуризма не должна выпадать, ведь она способствует развитию сельских территорий. Мы понимаем, что маленьким частным фермерам затруднительно получить лицензию. Внесенный нами федеральный законопроект позволит людям, в том числе получателям социальных контрактов, встречать туристов, показывать быт и животных, продавать свою продукцию, не боясь штрафов», - прокомментировал Игорь Ляхов.

Кроме того, в ходе сессии депутаты утвердили кандидатуры на должности мировых судей, рассмотрели вопросы о награждениях. В рамках работы по реорганизации населенных пунктов было согласовано преобразование 15-ти объектов в четырех округах.