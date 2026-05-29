За сутки в Смоленске сгорели дом и баня в СНТ и торговый павильон в Сафонове

Пожарно-спасательные подразделения за минувшие сутки ликвидировали несколько техногенных пожаров, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

В 3:26 на территории СНТ «Текстильщик – 3» огонь уничтожил неэксплуатируемый дом и баню. В 5:19 в Сафонове на улице Горняцкая загорелся торговый павильон. В Гагарине один раз выезжали на короткое замыкание без возгорания.

Также в Смоленском округе в районе деревни Кощино произошло боковое столкновение двух легковых автомобилей, пострадавших нет. На воде зарегистрировано одно происшествие: в Рославльском округе из реки Десна извлекли тело мужчины.

