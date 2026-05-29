В Смоленской области с 2017 года благоустроили больше 830 общественных пространств

С каждым годом в регионе появляется всё больше ухоженных парков, скверов и зон отдыха. Многие территории преобразились благодаря всероссийскому голосованию в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по инициативе президента Владимира Путина.

В 2024 году обновили территорию у пруда Струнка в Вязьме на улице Заслонова: укрепили откосы, отремонтировали тротуары, провели освещение, высадили деревья и кустарники, установили скамейки, навесы и качели. В 2025 году благоустроили зону у дома №9/1 на улице Ленина в Гагарине и территорию в селе Печерск возле дома №36 на Минской. В Смоленске на Солдатском озере сделали пешеходные дорожки из брусчатки, современный настил, смотровую площадку и пирс для лодок с катамаранами.

Сейчас жители выбирают объекты для благоустройства в 11 муниципалитетах: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском, Дорогобужском, Починковском, Руднянском, Смоленском округах, а также в Смоленске и Десногорске. На выбор — 42 проекта. Проголосовать могут граждане старше 14 лет на платформе, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или у волонтёров в торговых центрах.

