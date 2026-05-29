В Смоленске МЧС опровергло слухи о запрете на использование телефонов на заправках с 1 июня

Информация о том, что с начала лета на автозаправочных станциях введут запрет на мобильные телефоны, не соответствует действительности, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Действующие правила пожарной безопасности и свод правил для автозаправочных станций не содержат прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории АЗС. В ведомстве подчеркнули, что не рассматривают введение такой меры.

