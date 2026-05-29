Смолянин получил 9 лет колонии за избиение матери до смерти в СНТ

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

49-летний житель Смоленска в декабре 2025 года находился в доме на территории садоводческого товарищества вместе с 72-летней матерью. Испытывая к ней неприязнь, он нанёс женщине не менее 29 ударов в область головы и тела с большой физической силой. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что МЧС опровергло слухи о запрете на использование телефонов на заправках с 1 июня. В ведомстве заявили, что действующие правила не содержат такого запрета и они не рассматривают его введение.