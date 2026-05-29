НовостиОбщество29 мая 2026 15:45

В Смоленской области объявили победителей регионального этапа премии «Золотой Меркурий» — 2026

Источник:kp.ru
Фото: Смоленская ТПП.

В номинации «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса» в сфере промышленного производства первое место заняло ООО «Бел Лайт Групп», сообщает Смоленская торгово-промышленная палата. Вторыми стали сразу четыре компании: «НИИМАШ», ПО «СмоленскЭлектроКабель», «СТЭРТЕХ». Третье место поделили «Сипом», Завод сварочного оборудования «КаВик» и «Производственно-монтажная компания».

В строительной сфере лучшим признано ООО «СМОЛЭКО». Второе место у АО «Смолстром-Сервис», третье — у «Инженерных технологий» и «ДИОЛАН». Среди производителей потребительской продукции победил ИП Денис Нозиков (бренд «Починковские колбасы»). Второе место у «Смоленской вышивки имени Тенишевой» и бренда Montiy, третье — у SmolWood и «Гагаринских мясопродуктов». Также отмечены ПАО «Дорогобуж» в номинации «Ответственный бизнес» и ООО «Агентство оценки Ковалевой и Компании» в номинации «Устремлённые в будущее».