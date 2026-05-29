На 46 площадках Смоленской области прошёл Всероссийский агродиктант «Единой России»

Акция партпроекта «Российское село» стартовала 26 мая и продлится до 30 мая, сообщает пресс-служба реготделения партии. Участники отвечают на 30 вопросов об истории земледелия, животноводства, агротехнологиях и развитии сельских территорий. В этом году добавили вопросы про рыбоводство.

Одной из центральных площадок стал Штаб общественной поддержки, где диктант написали больше 70 человек. Среди участников — депутат облдумы Андрей Моргунов, депутаты горсовета Артём Корнюченков и Сергей Якимов, директор смоленского филиала Россельхозбанка Евгений Ласый, студенты и ветераны отрасли. Также акция прошла в СмолГУ, сельхозакадемии, колледже «Феникс» и во всех муниципалитетах.

Секретарь реготделения Игорь Ляхов отметил, что сельское хозяйство — это современная и технологичная отрасль, которая может стать локомотивом экономики. Он подчеркнул, что в регионе развивается льноводческий кластер. Присоединиться к диктанту можно онлайн на сайте агродиктант.рф.

