В Смоленской области к экзаменам готовы 31 пункт для ЕГЭ и 66 — для ОГЭ, сообщил глава региона. ГИА сдадут более 3,5 тысячи выпускников 11 классов и 9 тысяч девятиклассников. В пунктах будут работать медики и технические специалисты.

Градостроительные решения по первой очереди межвузовского кампуса «Гагарин» согласовали, проект проходит госэкспертизу. Активную стройку планируют начать осенью. Также в регионе создают добровольческий отряд «Барс Смоленск» для защиты критически важных объектов от атак БПЛА. В Демидовском округе построят оздоровительный комплекс на базе санатория имени Пржевальского.

В области работают больше 41 тысячи субъектов МСП и 66 тысяч самозанятых — это треть валового регионального продукта. Оборот предприятий за прошлый год превысил 700 миллиардов рублей. В Вязьме на 787-летие города открыли модульный бассейн и площадку для пляжных видов спорта.

