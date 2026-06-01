В Смоленске и области за сутки произошло четыре пожара и три ДТП, одна женщина пострадала

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Утром в воскресенье, 31 мая, в проезде Соловьиная Роща в Смоленске загорелся легковой автомобиль. В 13:07 в деревне Алексеевка Смоленского округа сгорел частный дом с верандой — огонь уничтожил кровлю и веранду, дом выгорел полностью. В 21:52 в Вязьме в квартале Докучаева полностью сгорела надворная постройка. В 3:00 в деревне Никольское Гагаринского округа огонь уничтожил гараж и две хозпостройки. В Ельнинском округе выезжали на короткое замыкание без возгорания.

Реагировали смоленские спасатели и на ДТП: на проспекте Гагарина в Смоленске столкнулись две легковушки, пострадавших нет. На 292-м километре трассы М-1 в Сафоновском округе столкнулись легковой и грузовой автомобили. В 7:28 на улице Николаева в Смоленске опрокинулся легковой автомобиль — пострадала 36-летняя женщина.

Происшествий на воде не зарегистрировано.

