Мэр Смоленска Александр Новиков подвёл итоги недели

На общегородской планерке в минувший понедельник, 25 мая, обсудили подготовку к отопительному сезону. На каждом объекте должны стоять ограждения по дизайн-коду и паспорт работ, после завершения благоустройство обязаны восстановить. К следующей планерке ресурсоснабжающие организации подготовят презентации по закрытию ордеров с адресами, фото и ответственными.

В школах Смоленска прошли последние звонки. В этом году 1432 выпускника 11-х классов и 3871 девятиклассник. Старшеклассники чаще выбирали обществознание, физику и информатику, девятиклассники — информатику, географию и обществознание.

Мэр подписал соглашение о сотрудничестве с ПСО «Сальвар». Добровольцам помогут размещать ориентировки в транспорте и общественных местах, содействовать в покупке техсредств и доступе к городским камерам. В «Академии детства» открылся первый в Заднепровском районе зал для самбо — занимаются 50 ребят. Новиков также продолжил обходы города — на этой неделе прошёл по Московскому шоссе.

