В Кардымовском округе меняют полтора километра теплосетей и бурят новые скважины

В 2025 году в деревне Духовская пробурили новые артезианские скважины — они заменили старую советскую, которая выработала ресурс. Теперь чистая вода в достатке поступает в каждый дом местных жителей.

Сейчас работы идут в посёлке Кардымово — вдоль главной улицы меняют магистральную тепловую сеть. Протяжённость участка — больше 1,5 километра. Старые трубы получают современную изоляцию из 6-сантиметрового пенополиуретана с кожухом из нержавейки. Теплопотери сократятся, а тепло дойдёт до потребителей. Благодаря проекту качественные коммунальные услуги получат больше 4,5 тысячи жителей посёлка.

Губернатор Василий Анохин отметил, что за три года в регионе модернизировали 178 объектов и обновили более 270 километров инженерных сетей.

