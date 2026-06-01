Турнир памяти Бояринова в Смоленске собрал тысячу спортсменов из 26 регионов при поддержке «Единой России»

Более тысячи спортсменов из 26 регионов собрал в Смоленске турнир по каратэ памяти Героя СССР Григория Бояринова. Соревнования проходили два дня, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». Турнир посвящён нашему земляку — участнику Великой Отечественной войны, одному из создателей спецназа, героически погибшему в 1979 году при захвате дворца Амина в Афганистане.

Смоленщину представили около 30 лучших спортсменов. В большой финал вышли Кирилл Белоногов (мастер спорта, член сборной России) и Антон Холиков (мастер спорта). Депутат горсовета Сергей Якимов отметил, что даже без медали участники вырастают над собой. Сына героя Андрея Бояринова поприветствовал участников. Президент федерации каратэ региона Екатерина Павлова рассказала, что турнир официальный, внесён в план Минспорта России — взрослые могут выполнить КМС и мастера спорта. Организовать соревнования помог партпроект «Выбор сильных» и его координатор Игорь Ляхов.

