В Смоленске 3 июня отключат холодную воду на четырёх улицах и переулке

3 июня с 9 до 21 часа без воды останутся жители улиц Марины Расковой, Зои Космодемьянской, Циолковского и 1-го переулка Некрасова, сообщает «Горводоканал».

Под отключение попадают: улица Марины Расковой (дома 6 и 8/46), улица Зои Космодемьянской (дома 26–44), улица Циолковского (дом 1), а также 1-й переулок Некрасова (дома 16–22/6 и 19–23/4). Воду отключат для переключения потребителей на новую водопроводную линию.

Подвоз организуют по заявкам, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8(4812)38-18-50. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться — до завершения промывки сетей.

