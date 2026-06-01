За неделю смоленская скорая 868 раз выезжала на высокое давление

Бригады скорой медицинской помощи Смоленской области за прошедшую неделю выполнили 3823 выезда к пациентам, сообщает региональная служба скорой помощи. Из них 362 — к детям, 1376 человек доставили в больницы.

Чаще всего медики выезжали на повышение артериального давления — 868 раз. На ОРВИ — 110 вызовов, из них 73 к детям. Зафиксировано 11 вызовов на инфаркты, 117 — на инсульты, 43 — на ДТП, 14 — на отравления, 13 — на пожары. Ещё 70 раз скорая выезжала к пациентам в состоянии алкогольного опьянения.

