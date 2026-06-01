В Смоленской области 2 июня воздух прогреется до +24 градусов

Завтра в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Утром местами слабый туман, ветер западный, 3-8 метров в секунду.

Температура ночью +4…+9 градусов, днём +19…+24. В Смоленске ночью +6…+8, днём +20…+22. Атмосферное давление — 740 мм ртутного столба, будет слабо расти.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что за неделю смоленская скорая 868 раз выезжала на высокое давление. Всего медики выполнили 3823 выезда, из них 362 — к детям. В больницы доставили 1376 человек. Также зафиксировали 110 вызовов на ОРВИ, 117 — на инсульты и 43 — на ДТП.