Анатолий Овсянкин вручил награды юным смолянам

Фото: Смоленский городской Совет.

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин на торжественной церемонии, состоявшейся в Смоленской областной филармонии в Международный день защиты детей, поздравил лауреатов премий имени М.И. Глинки и М.К. Тенишевой.

Эти почётные награды присуждаются по решению Смоленского городского Совета одарённым учащимся детских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ. Премии имени М.И. Глинки и М.К. Тенишевой учреждены горсоветом в 1998 и 1999 году соответственно.

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин поблагодарил педагогов и родителей за правильное воспитание талантливых смолян и привитие им любви к творчеству и искусству.

«Не бойтесь мечтать, любите творчество, впитывайте вдохновение отовсюду. Помните, что все мастера когда-то были такими же юными, как вы сейчас. Вперёд к новым вершинам!» – обратился к лауреатам Анатолий Овсянкин.

Звание лауреатов премии имени М.И. Глинки за творческие достижения в сфере музыкального искусства в 2026 году получили учащиеся:

– детской музыкальной школы № 1 имени М.И. Глинки (Илья Гусаченко, Агата Фарносова, Вероника Цыганкова, Егор Филин);

– детской музыкальной школы № 5 им. В.П. Дубровского (София Горбатова, Полина Лапаева, Екатерина Мазур);

– детской школы искусств № 8 им. Д.С. Русишвили (Виталий Костенков, София Кофнова);

– детской школы искусств имени М.А. Балакирева (Николай Малашенко, Семён Михайлов);

– детской школы искусств № 3 им. О.Б. Воронец (Фёдор Фёдоров, Стефан Чепиков);

– детской школы искусств № 6 (Ульяна Милеева);

– детской школы искусств № 7 (Богдан Выхованец).

Звание лауреатов премии имени М.К. Тенишевой за творческие достижения в изобразительном искусстве в 2026 году получили учащиеся:

– детской художественной школы им. М.К. Тенишевой (Майя Вылчева, Алевтина Жучкова, Валерия Магер, Кира Назарова, Полина Никульченкова, Ульяна Сухорученкова);

– детской школы искусств имени М.А. Балакирева (Анна Володченкова, Дмитрий Крупенин);

– детской школы искусств № 8 им. Д.С. Русишвили (Софья Лебедева, Матвей Маковеев).

Для собравшихся были представлены выставка художественных работ лауреатов и концерт с живой инструментальной музыкой.