В Смоленске с 1 сентября откроют кадетские классы с правоохранительным уклоном в двух школах

Фото: Администрация г. Смоленска.

Профильные классы появятся в школе №17 имени Героя России А.Б. Буханова и школе №27 имени Э.А. Хиля. Соглашения о сотрудничестве подписали мэр Смоленска Александр Новиков, начальник УМВД Валерий Саржин, начальник Управления Росгвардии Валерий Пчелинцев, командир воинской части 7459 Вадим Компаниец и руководитель общественной организации ветеранов войск правопорядка Максим Кустов.

На церемонии выступила ученица школы №27, которая подтвердила, что молодёжь выбирает осознанный путь. Ранее аналогичное соглашение подписали со Следственным управлением СК России. Теперь система подготовки кадров для силовых структур становится комплексной. После официальной части для ребят провели интерактивные площадки, где полицейские и росгвардейцы показали свою работу.

