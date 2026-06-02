В первый день школьных экзаменов над Смоленской областью сбили украинский БПЛА

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили один БПЛА в районе Смоленской области. Инцидент произошёл в период массированной ночной атаки — всего за ночь средства ПВО сбили 148 украинских дронов над девятью регионами России . Пострадавших и разрушений на земле нет.

В регионе сохраняется угрожающий «жёлтый уровень» опасности по БПЛА . В связи с этим на территории области продолжают действовать ограничения на работу мобильного интернета, введённые ранее для обеспечения безопасности .

На месте падения обломков работают оперативные службы. Губернатор Василий Анохин призвал жителей соблюдать осторожность: при обнаружении фрагментов беспилотников не приближаться к ним и сообщать по номеру 112 .

