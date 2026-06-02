Стали известны имена лучших врачей и медсестёр Смоленской области

Конкурсная комиссия выбрала сильнейших в 11 номинациях среди врачей и 6 — среди специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, сообщает Минздрав Смоленской области.

Среди врачей лучшими признаны: акушер-гинеколог из Сафоновской ЦРБ Светлана Поволина, психиатр областной психиатрической больницы Гюльназ Гамидова, врач по диагностическим исследованиям КБСМП Юлия Гаевская, педиатр детской больницы Екатерина Матвеева, хирург областной больницы Игорь Жвитиашвили, невролог городской поликлиники Анастасия Платонова, стоматолог областной стоматологии Ольга Желнина, врач общей практики из Ельнинской ЦРБ Ирина Исаченкова, инфекционист областного кожно-венерологического диспансера Марина Марченко, врач-эксперт областного бюро СМЭ Александр Макаров и фтизиатр противотуберкулёзного диспансера Любовь Галицкая.

Среди среднего медперсонала: лучший акушер — Надежда Казупова из Монастырщинской ЦРБ, лучшая медсестра — Елена Морозова из СПИД-центра, лучшая участковая медсестра — Антонина Иванова из Руднянской ЦРБ, лучшая старшая медсестра — Евгения Кузьменко из онкодиспансера, лучший лаборант — Татьяна Пыркина из СПИД-центра, а также Татьяна Макеева из Сафоновской ЦРБ в номинации «За верность профессии». Документы победителей направлены на федеральный этап.

