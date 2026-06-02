Инструктор из Угранского округа Андрей Босаковский получил благодарность от Министра спорта России

Фото: Правительство СО.

В Национальном центре «Россия» на III Всероссийском форуме тружеников села прошёл круглый стол «Здоровье в каждом дворе, доступная медицина и спорт», сообщает Правительство Смоленской области. Участие приняли замминистра спорта региона Владимир Солошенко и инструктор ФОК «Олимп» Андрей Босаковский.

Босаковский — один из первых участников программы «Земский тренер» в Смоленской области. Его отметили благодарственным письмом главы Минспорта Михаила Дегтярёва за вклад в развитие физкультуры и спорта и продвижение ЗОЖ. В 2025 году участниками программы стали три специалиста, в 2026-м квоту увеличили до 11 человек. Выплаты уже получили два специалиста.