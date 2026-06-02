В предварительном голосовании «Единой России» в Смоленской области приняли участие больше 71 тыс. человек

В Смоленской области завершилось электронное предварительное голосование партии по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу. На сайте pg.er.ru зарегистрировались 85 024 выборщика (11,89% от общего числа избирателей региона), проголосовал 71 741 человек — явка составила 10,03%.

Секретарь отделения Игорь Ляхов поблагодарил смолян за активную позицию. Депутат Госдумы Артём Туров отметил, что высокое доверие — большая ответственность, и пообещал продолжать работать над развитием региона. Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что голосование прошло легитимно и без нарушений, попытки обрушить систему не удались.

По всей стране в 17-м предварительном голосовании участвовали более 10 миллионов граждан, конкурс составил почти 12 человек на место. Для ветеранов и участников СВО предусмотрена дополнительная поддержка — 25% к результатам.

