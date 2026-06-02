Ансамбль «Солисты Москвы» Юрия Башмета выступил в Смоленске на фестивале им. М. Глинки

Концерт прошёл в день 222-летия со дня рождения великого композитора, нашего земляка. Фестиваль имени Михаила Глинки проходит в регионе с 29 мая по 7 июня.

В этот вечер зрители услышали произведения Глинки, Рубинштейна, Рахманинова, Танеева, Глазунова и Чайковского. Вместе с оркестром выступили меццо-сопрано Анна Юркус, баритон Николай Землянских, кларнетист Михаил Безносов, скрипачка Валерия Абрамова и виолончелистка Дарья Егорова. Коллектив «Солисты Москвы» создан Юрием Башметом в 1986 году, известен во всём мире, а в 2008 году первым из российских камерных ансамблей получил «Грэмми».