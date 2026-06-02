В Смоленской области за сутки произошло три ДТП: погиб 16-летний мотоциклист, ещё пять человек пострадали

1 июня в Смоленском округе на 380-м километре трассы «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Беларусью» 57-летняя женщина на ВАЗ-2121 съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадали три человека — водитель, 60-летний и 68-летний пассажиры, сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области.

В Угранском округе на 17-м километре дороги «Угра — Всходы» 16-летний водитель мотоцикла «Мотоленд XF250» не справился с управлением и наехал на дикое животное. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой.

В Починковском округе у деревни Проверженка 18-летний водитель квадроцикла «BALTMOTORS BM500 EFI» не выбрал безопасную скорость, опрокинулся и был госпитализирован. Всего за сутки инспекторы ДПС выявили 4 пьяных водителей, 4 нарушения перевозки детей и 9 случаев, когда автомобилисты не пропустили пешеходов.