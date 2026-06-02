Факельная эстафета «Бег Гармонии» пройдёт через Смоленскую область с 9 по 11 июня

Эстафета приурочена к Году единства народов России и 65-летию первого полёта человека в космос. Финиш российского этапа — 11 июня в Смоленске. Общая протяжённость маршрута — 535 километров.

9 июня колонна проследует через Павловское и Тёмкино, затем автопробег Тёмкино — Вязьма с остановками в Островках, Исаково и Тюхменево. 10 июня эстафета пройдёт из Вязьмы в Холм-Жирковский с остановкой в усадьбе Хмелита. 11 июня колонна прибудет в Смоленск через Боголюбово, Ярцево, Староселье и Кардымово. Присоединиться к эстафете может любой желающий — независимо от возраста и подготовки.

После Смоленска эстафета уйдёт в Китай: 2–10 сентября факел пронесут по маршруту Чита — Хайлар.