За неделю число укушенных клещами в Смоленской области снизилось на четверть

Фото из архива.

С начала года в больницы обратились 580 пострадавших от присасывания клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Смоленской области. За последнюю неделю зафиксировали 104 новых случая, из них 30 — дети. По сравнению с предыдущей неделей количество обращений сократилось на 25,7 процента.

Из 166 исследованных клещей в 32 нашли возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), в пяти — возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза, в одном — возбудителя моноцитарного эрлихиоза. Специалисты напоминают: при укусе клеща нужно сразу обращаться к врачу и сдавать насекомое на анализ.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что факельная эстафета «Бег Гармонии» пройдёт через Смоленскую область с 9 по 11 июня. Эстафета приурочена к Году единства народов России и 65-летию первого полёта человека в космос. Финиш — в Смоленске. Присоединиться может любой желающий. После России факел отправится в Китай.