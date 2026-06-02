В Смоленске завершилась XII Всероссийская олимпиада ординаторов-травматологов

Фото: Смоленский городской Совет.

На базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования 29–30 мая прошли соревнования будущих врачей со всей страны. Участие приняли 20 команд. Ординаторы демонстрировали теоретические знания и практические навыки работы в хирургической бригаде.

Первое место заняла команда Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена (Санкт-Петербург). Второе место — у команды Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Третье место — у команды Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. В индивидуальном зачёте все три призовых места также достались представителям Центра Вредена: победил Андрей Соколов, второе место у Карины Окуневой, третье — у Германа Жалнова.

Фото: Смоленский городской Совет.

Победители получили дипломы, кубки, денежные призы, удостоверения и значки членов Ассоциации травматологов-ортопедов России.

Главный врач Федерального центра травматологии, председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин отметил, что на площадке центра созданы все условия для знакомства с новейшими технологиями. «Приятно видеть, что среди участников прошлых лет есть те, кто уже стал наставниками и сопровождает на олимпиаду своих ординаторов», — сказал Овсянкин, который также является заслуженным врачом РФ и главным внештатным специалистом Минздрава России в ЦФО.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Правительства Смоленской области и губернатора Василия Анохина. В церемонии открытия участвовала министр здравоохранения региона Виктория Макарова.