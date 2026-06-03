Единственная открытая стрелковая площадка в регионе появилась в Новодугинском округе

Фото: Правительство СО.

Многофункциональный стрелковый комплекс «Легион» предназначен для подготовки по практической, высокоточной и стендовой стрельбе. В его составе — три стрелковые галереи дальностью 2000, 600 и 100×100 метров, галереи для практической стрельбы, полоса препятствий и учебные аудитории. Есть условия для проживания спортсменов.

Комплекс уже принял Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра «Кубок Губернатора Смоленской области». С 29 по 31 мая 137 участников из 20 регионов соревновались в разных дисциплинах. Спортсмены из Смоленской федерации практической стрельбы выступили достойно, отметили в Правительстве Смоленской области.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске завершилась XII Всероссийская олимпиада ординаторов-травматологов. Первое место заняла команда из Санкт-Петербурга, второе и третье — у московских команд. Индивидуальный зачёт также выиграли петербуржцы. Победители получили денежные призы и значки членов Ассоциации травматологов-ортопедов России.