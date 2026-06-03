Два сотрудника МЧС погибли в Смоленской области при тушении пожара от падения обломков дрона

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При падении обломков БПЛА в Ершичском округе погибли два пожарных, ещё трое пострадали.

Ночью украинский режим попытался атаковать инфраструктурные объекты в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. Силы РЭБ, мобильные огневые группы и ВКС России сбили и подавили 31 вражеский беспилотник.

В Ершичском округе при тушении пожара от падения обломков дрона погибли два сотрудника 30-й пожарно-спасательной части. Ещё два пожарных и один мирный житель получили лёгкие ранения. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал оказать всю необходимую помощь семьям.

В регионе действует запрет на распространение недостоверной информации о последствиях атак, работе ПВО и местах охраны критически важных объектов.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Новодугинском округе открыли единственную в регионе открытую стрелковую площадку — комплекс «Легион». Там уже прошли всероссийские соревнования по практической стрельбе «Кубок Губернатора». Участвовали 137 спортсменов из 20 регионов.