Суд обязал смоленскую УК разработать программу контроля качества воды в четырёх домах

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Управляющая компания обслуживает многоквартирные дома на улицах Бакунина (7Б), Николаева (34Б), Нормандия-Неман (24) и Петра Алексеева (26), сообщает Управление Роспотребнадзора по Смоленской области. В ходе проверки выяснилось, что организация не разработала и не согласовала программу производственного контроля качества питьевой и горячей воды.

Промышленный районный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора. УК обязали разработать программу и представить на согласование в двухмесячный срок. Исполнение решения суда остаётся на контроле ведомства.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что при падении обломков БПЛА в Ершичском округе погибли два пожарных. Ночью силы ПВО сбили и подавили 31 украинский беспилотник. Ещё двое пожарных и один мирный житель получили ранения. Губернатор пообещал помочь семьям погибших.