Почти 3000 предложений от смолян собрали в новую Народную программу «Единой России» на пять лет

Фото: smolensk.er.ru.

Два месяца в 27 муниципальных округах проходили форумы с участием тысяч жителей, представителей власти, депутатов, участников СВО, ветеранов и молодёжи. Итоговый региональный форум «Есть результат!» состоялся в Смоленске, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Фото: smolensk.er.ru.

Работали шесть тематических площадок. На «Энергии молодёжи» в Молодёжном центре «Пушкинский» предлагали строить жильё для молодых специалистов в округах, создавать молодёжные центры и развивать спорт. На «Стратегии успеха» в центре «Мой бизнес» говорили о льготном кредитовании местных производителей и поддержке отечественных предприятий. На площадке «Успешное будущее» в отремонтированной по партпроекту школе №28 приоритетными стали вопросы образования. На площадках «Вместе со СВОими», «Здоровая семья» и «Территория для жизни» в СмолГУ обсуждали поддержку участников СВО, модернизацию больниц, ремонт дорог и коммунальной инфраструктуры.

Губернатор Василий Анохин отметил, что всё должно работать на повышение качества жизни семьи. Секретарь реготделения Игорь Ляхов подчеркнул: сбор инициатив продолжается, программа должна отвечать запросам людей. 9 июня делегация области представит предложения на окружном форуме в Москве с участием председателя партии Дмитрия Медведева.