В Сафоновском округе предприниматели убрали мусорные свалки после предупреждения Россельхознадзора

Фото: Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Инспекторы земельного надзора 14 апреля 2026 года обнаружили незаконные отходы производства и потребления на участках сельхозназначения. Общая площадь захламления составила 490 квадратных метров, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Нарушителям объявили предостережения о недопустимости нарушения закона. Уже 28 мая они предоставили письменные подтверждения и фото, что свалки ликвидированы. В ведомстве напомнили, что за захламление земли предусмотрена административная ответственность.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что почти 3000 предложений от смолян собрали в новую Народную программу «Единой России» на пять лет. Два месяца в 27 округах работали шесть тематических площадок. Инициативы касались поддержки молодёжи, бизнеса, образования, участников СВО и модернизации инфраструктуры. 9 июня делегация области поедет на окружной форум в Москву.