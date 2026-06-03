В Смоленске 4 июня отключат холодную воду на двух улицах и проспекте Строителей

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 9 до 19 часов без воды останутся жители нескольких домов на улице Рыленкова и проспекте Строителей, сообщает «Горводоканал».

Под отключение попадают: улица Рыленкова (дома 8, 13, 15), проспект Строителей (дома 6а, 7, 10, 10а, 10/13). Воду отключат в связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии.

Подвоз организуют по заявкам. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8(4812)38-18-50 и 70-50-61. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться — до завершения промывки сетей.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Сафоновском округе предприниматели сами убрали мусорные свалки после предупреждения Россельхознадзора. Инспекторы нашли отходы на площади 490 квадратных метров. Нарушителям объявили предостережения, и через две недели они предоставили фото убранных участков.