Без присмотра и без прав. Смоленские подростки в зоне риска

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как цифра из полицейской сводки стала фоном, на котором 1 июня страна отмечает День защиты детей – попытались разобраться наши коллеги с сайта АиФ-Смоленск.

За досуг ответят

77 преступлений против 48 за тот же период год назад. Именно столько раз за первые четыре месяца несовершеннолетние Смоленской области оказались в поле зрения полиции. В статистику попадают данные о правонарушителях с 16 лет.

Почему дети идут на преступления? Заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних УМВД, подполковник полиции Оксана Чупахина, называет несколько причин: низкий уровень жизни, желание завладеть чужим имуществом, погоня за сиюминутными удовольствиями. Но главное, что выделяют в полиции, - бесконтрольный досуг и отсутствие присмотра со стороны родителей.

Самое распространённое нарушение - кражи. Их стало больше: с 33 до 52 случаев. Воруют в основном в супермаркетах - шоколад, шампуни, сливочное масло. Как правило, это дети из неблагополучных семей. За каждым фактом следует разбирательство в комиссии по делам несовершеннолетних. Отвечают и сами подростки, и их родители - в том числе за то, что ребёнок гуляет ночью без сопровождения.

Областной закон здесь однозначен: детям до 16 лет с 22:00 до 6:00 запрещено без родителей находиться на улицах, стадионах, в парках, транспорте, игровых клубах и развлекательных центрах.

На 1 мая на профилактическом учёте стоят 490 несовершеннолетних, из них 25 - осуждённые. Ещё более 900 родителей находятся под прицелом полиции как оказывающие на детей плохое влияние.

Профилактическая работа ведётся и в школах: лекции, беседы, постоянный контакт с администрациями учебных заведений. Полицейские патрулируют места, где обычно собираются подростки. Самые «горячие точки» города, по мнению правоохранителей, - торговые центры «Галактика», «ЦУМ», «Юнона», «Остров», «Макси», кинотеатр «Современник», парк «Блонье» и сквер у памятника Василию Тёркину.

Гонки на выживание

С наступлением тепла на дорогах области прибавилось подростков на мопедах и питбайках. И вместе с ними - происшествий.

По данным Госавтоинспекции, за январь–апрель 2026 года зафиксировано два ДТП с участием водителей мототехники моложе 16 лет: в одном случае подросток получил травмы, в другом - погиб.

Май только усугубил картину. 2 мая в Смоленске 13-летний водитель питбайка сбил пешехода. 10 мая там же пострадал 14-летний подросток: его питбайк после столкновения с ВАЗом отбросило на припаркованную иномарку. 17 мая в деревне Быльники 14-летний водитель мопеда сбил 6-летнего велосипедиста.

В Госавтоинспекции обращаются к родителям напрямую: «Мототранспорт в руках подростка без прав - это не подарок, а угроза жизни и вашему семейному спокойствию. Ребёнок не осознаёт реальных рисков. Ему кажется, что всё под контролем, но это обманчивое чувство. Питбайк и кроссовый мотоцикл - не транспорт для дорог общего пользования. Их место - на специальных закрытых трассах под руководством инструкторов».

Выезд на проезжую часть или тротуар - прямое нарушение закона. Технику задержат, а владельца накажут. Передача управления транспортом человеку без прав грозит штрафом в 30 000 рублей и отправкой мотоцикла на штрафстоянку. За первые четыре месяца 2026 года к ответственности уже привлекли 11 взрослых.

Цена такого попустительства - разбитые судьбы и полицейские сводки, которые 1 июня читать особенно горько.