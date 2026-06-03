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НовостиОбщество3 июня 2026 12:46

Смоленская область заняла первое место в ЦФО по протяжённости обновлённых коммуникаций ЖКХ

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 2022 года в регионах Центрального федерального округа построили и модернизировали почти 450 объектов ЖКХ, заменили более 760 километров сетей. Смоленская область стала лидером по протяжённости обновлённых коммуникаций — 274 километра. Работы идут при поддержке федерального бюджета и льготных займов ФНБ.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленские фермеры устроили дегустацию сыров и кефира на Дне молока в центре города (подробнее).