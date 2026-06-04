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НовостиОбщество4 июня 2026 5:57

30 млн рублей направят на туристические проекты в Смоленской области в 2026 году

Из 22 заявок на событийные мероприятия экспертная комиссия одобрила 12
Источник:kp.ru
Фото: Правительство СО.

Фото: Правительство СО.

В их числе — первый межрегиональный фестиваль современного театра в Смоленске с участием трупп из Москвы и Санкт-Петербурга и конкурсом молодёжных театров «Первое касание», «Джаз Фест 2026», фестиваль «Семья моя – любовь и верность» в Вязьме и фестиваль ИТ и бизнеса «Табтабус» в Демидовском округе.

Из 14 заявок на развитие инфраструктуры поддержали шесть проектов: благоустройство территорий, озеленение баз отдыха, быстровозводимые палатки, аудиогиды для спектаклей по Смоленску и бесплатные квесты. Средства выделили в рамках госпрограммы «Развитие культуры» нацпроекта «Туризм и гостеприимство» по инициативе президента.