Смоленские пожарные за сутки выезжали на три пожара мусора и два смертельных ДТП

Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В Рославльском округе, Вязьме и Смоленске горел мусор — на всех трёх вызовах помощь огнеборцев потребовалась, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Также в областном центре один раз выезжали на короткое замыкание без возгорания.

Самое серьёзное ДТП случилось в Рославле на 3-м километре окружной автодороги: лоб в лоб столкнулись две легковушки. Спасатели деблокировали 34-летнего мужчину, но он скончался на месте. Также пострадали 58-летняя и 32-летняя женщины. В Гагаринском округе в деревне Ивашково легковушка съехала в кювет. Погиб водитель, 16-летний пассажир госпитализирован.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что 30 миллионов рублей направят на туристические проекты в Смоленской области в 2026 году. Поддержали 12 событийных мероприятий и 6 проектов по развитию инфраструктуры. Средства выделили в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».