Смоленская область представила на ПМЭФ-2026 мотоцикл «Минск» и систему мониторинга «Диспетчер»

Фото: Правительство СО.

В Северной столице стартовал 29-й Петербургский международный экономический форум. Экспозиция региона представляет экономический потенциал, промышленные достижения и историю. Среди ключевых экспонатов — мотоцикл «Минск» Вяземского машиностроительного завода, система мониторинга оборудования «Диспетчер» от смоленского инновационного центра «Станкосервис», модели техники предприятий «СмолМаш», «КДМ» и Рославльского вагоноремонтного завода, зона лазертага и копии бриллиантов «АЛРОСА».

Стенд оформлен в ярко-красном цвете с элементами бренда Молодёжной столицы-2026 и мультимедийными образами Юрия Гагарина и Юрия Никулина. В рамках деловой программы запланированы подписание соглашений и переговоры с партнёрами. Главное событие форума — выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске 4 июня отключат холодную воду на двух улицах и проспекте Строителей. Без воды с 9 до 19 часов останутся дома на улице Рыленкова и проспекте Строителей. Подвоз организуют по заявкам.