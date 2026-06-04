Смоляне могут предложить название для безымянной площади у ЦУМа в центре Смоленска

Фото: Администрация г. Смоленска.

Идеи принимают в комментариях под постом мэра Александра Новикова в соцсети «ВКонтакте». Самые популярные варианты вынесут на открытое голосование, затем их рассмотрит комиссия по топонимике.

Также в эту субботу на площади перед кинотеатром «Современник» откроют детскую развлекательно-образовательную зону. С 11 часов там будут работать учреждения допобразования, эколого-биологический центр привезёт питомцев. Для ребят проведут подвижные и интеллектуальные игры, мастер-классы и викторины. Танцпол тоже откроют — в первую очередь для пожилых людей.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что стенд Смоленской области с мотоциклом «Минск» и системой мониторинга «Диспетчер» открыли на ПМЭФ-2026. Экспозиция представляет экономический потенциал и промышленные достижения. Запланированы подписания соглашений и переговоры с партнёрами. Главное событие форума — выступление президента Владимира Путина.