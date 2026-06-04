В центральном парке Демидова по требованию прокуратуры установили камеры видеонаблюдения

Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В парке были детская площадка, малые архитектурные формы, спортивные элементы и места для отдыха, но видеокамер не было, сообщает прокуратура Смоленской области. Это приводило к порче муниципального имущества и создавало угрозу безопасности отдыхающих. После вмешательства надзорного ведомства парк оборудовали круглосуточной системой видеонаблюдения.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что смоляне могут предложить название для безымянной площади у ЦУМа в центре Смоленска. Идеи принимают в комментариях под постом мэра Александра Новикова. Также в субботу на площади перед «Современником» откроют детскую зону с животными, играми и мастер-классами. Заодно там заработает танцпол для пожилых.