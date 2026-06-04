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НовостиОбщество4 июня 2026 8:05

Конкурс российских брендов «Знай наших» продлили до 15 июня в Смоленской области

Источник:kp.ru
Фото: Управление по Заднепровскому району.

Фото: Управление по Заднепровскому району.

Предприниматели могут подать заявки на четвёртый сезон конкурса, который проводится по поручению президента Владимира Путина с 2023 года . Конкурс включает более 30 номинаций в пяти категориях: продукты питания, товары для здоровья и спорта, креативные индустрии, потребительские бренды и технологии . Уже поступило более 16 тысяч заявок из 86 регионов России .

Участниками могут стать малые и средние предприниматели, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и имеют локализацию производства не менее 30 процентов . Победители получат консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях, а также информационную поддержку .

Подать заявку можно на сайте знайнаших.аси.рф. Ранее финалистами конкурса «Знай наших» стали 19 предпринимателей из Смоленской области .

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что смоляне могут предложить название для безымянной площади у ЦУМа в центре Смоленска. Идеи принимаются в комментариях под постом мэра Александра Новикова. Самые популярные варианты вынесут на открытое голосование.