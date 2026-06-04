Три золотых медали завоевали смоленские бойцы на Первенстве России по муай-тай

Фото: Минспорта Смоленской области.

В соревнованиях участвовали 1100 спортсменов из 62 регионов. Василий Дубровский стал лучшим бойцом в возрасте 10–11 лет. Также золото взяли Варвара Пищулина и Михаил Дубровский.

Василий и Варвара получили право представлять Россию на Первенстве мира в Греции в ноябре 2026 года.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что конкурс российских брендов «Знай наших» продлили до 15 июня. Предприниматели могут подать заявки на четвертый сезон. Конкурс включает более 30 номинаций в пяти категориях. С 2023 года в нём участвовали 31 тысяча компаний. Подать заявку можно на сайте знайнаших.аси.рф. Ранее финалистами конкурса стали 19 предпринимателей из Смоленской области.