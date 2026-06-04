Логистический комплекс для оптовой торговли молоком построят в Смоленском округе за 500 млн руб.

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Проект реализует ООО «ЭксИмТорг» совместно с компанией «Славяна». Мощность нового центра — до 300 тонн молочной продукции в сутки. Инвестиции составят порядка 500 миллионов рублей. Завершить строительство планируют к 2028 году.

Участок под строительство уже определили, готовят проектную документацию. Инвестор сотрудничает с ведущими производителями молока из России и Беларуси. Запуск центра укрепит торгово-экономические связи региона с другими субъектами РФ и Беларусью.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что смоленские бойцы завоевали три золотых медали на Первенстве России по муай-тай. Василий Дубровский стал лучшим бойцом в возрасте 10–11 лет, также золото взяли Варвара Пищулина и Михаил Дубровский. Василий и Варвара поедут на Первенство мира в Грецию. Смоленскую область представляли бойцы клуба «Золотой тигр». В соревнованиях участвовали 1100 спортсменов из 62 регионов.